Bijna 150 mensen bij EU-landbouwdebat in Marum

Over drie weken kiezen we het nieuwe Europees Parlement. Boeren hoef je niet te vertellen hoe belangrijk Brussel is, want bijna 150 mensen kwamen donderdagavond op het eerste EU-debat van boerenorganisatie LTO in Marum af. Voor hun sector worden dan ook veel besluiten in Brussel genomen. Zeven politieke partijen gingen met elkaar in debat, vooral kandidaten uit het noorden.