Kustgemeenten schrijven pittige brief over containerramp aan Tweede Kamer

De vereniging had in april graag mee willen doen aan een gesprek over de afhandeling van de containerramp, maar is daar niet voor uitgenodigd. Dat vindt KIMO erg jammer, ook omdat deze vereniging Fishing for Litter coördineert. Vissers verzamelen afval en leveren dat in. Na de ramp is er extra geld beschikbaar gekomen om de vissers te betrekken bij het opruimen van de containertroep.

KIMO vraagt ook aandacht voor de veiligheid van de vissers, omdat zij gevaar lopen nu nog lang niet al het afval van de ramp is geborgen. Meer dan de helft ligt nog op de zeebodem. Ook geeft de vereniging aan dat er meer geld moet komen voor de vissers om het afval op te ruimen. Het geld dat toegekend is, is veel minder dan de kosten die gemaakt zijn.

De vereniging is bezorgd over de toekomst. De kans op een ernstigere ramp wordt groter, omdat het drukker wordt op het water en er minder ruimte is door bijvoorbeeld windmolenparken, zo stelt KIMO.