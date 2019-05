Seizoen voor Aris zit er op na tweede verlies tegen Landstede Zwolle

Aris begon, net als dinsdag, goed aan de wedstrijd. De Leeuwarders kwamen op een 20-15 voorsprong. Door slordig spel lieten ze Zwolle terugkomen en met een driepunter in de laatste seconde pakte Zwolle zelfs nog de winst in het eerste kwart: 22-24. In het tweede kwart werd het spel van Aris nog slordiger. Zwolle begon juist beter te spelen en liep uit naar een 45-36 voorsprong. Aris had de eerste helft maar liefst 13 keer balverlies.