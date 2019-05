Drachtster (34) wisselt blootfoto's uit met 12-jarig meisje: celstraf geëist

De Drachtster heeft toegegeven dat hij in 2016 maandenlang contact had met het minderjarige meisje. In gesprekken die de twee hadden, werd gesproken over een ontmoeting. Zover is het echter niet gekomen. De man zat in sociaal isolement en dronk veel. Tegenwoordig gaat het beter met de man en volgt hij een behandeling.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.