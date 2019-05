Willem van der Zee al 80 jaar lid van vakbond FNV

Van der Zee is ook opgenomen in een bijzonder boek van de FNV: Solidaire Helden, waarin zijn verhaal verteld wordt naast dat van anderen die dit jaar tachtig jaar lid zijn. De jubilaris weer nog goed dat hij lid werd. "Ik kom uit een rood nest, dan was het een automatisme dat je meteen lid werd als je aan het werk ging. Dat was bij mij als bakkersjongen ook vanzelfsprekend."

"Werk genoeg!"

Volgens FNV-vakbondsbestuurder Van der Meulen hebben de vakbonden nog steeds een belangrijke maatschappelijke functie. "Kijk alleen maar naar de hele pensioendiscussie. Bovendien is in veel sectoren de veiligheid voor werknemers nog lang niet op niveau. Werk genoeg dus!"

De FNV-hoofdbestuurder klinkt strijdbaar als er getwijfeld wordt aan het nut van de vakbond. "Natuurlijk, het automatisme is eruit, dat mensen meteen lid worden als ze aan het werk gaan. Ook de solidariteit is onder jongere werknemers vaak niet meer wat je hoopt, maar de rol van de vakbond is bepaald nog niet uitgespeeld. We schrijven als FNV iedere maand nog vier- á vijfduizend nieuwe leden in."