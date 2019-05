Fryslân DOK: Minderheden teleurgesteld in Europese Unie

In de jaren '90 werd nog volop gesproken over 'het Europa van de regio's', maar tegenwoordig lijken vooral de landen weer de dienst uit te maken. Ondanks de officiële slogan 'Unity in diversity' blijkt dat het belang van de lidstaat voor de EU steeds weer sterker is dan dat van de mensen in de regio.

Dat is althans het gevoel dat leeft bij de drie minderheden die Fryslân DOK opzocht: de Roma in Bulgarije, de Sami in Zweden en de Aranezen in Spanje. In iedere aflevering reageert een bekende Europese politicus op de situatie van de desbetreffende minderheid.

Drieluik

In het drieluik 'De grinzen fan Europa' zoekt Fryslân DOK antwoord op de vraag wat minderheidsgebieden van de EU vragen, maar ook wat zij de EU te bieden hebben.

Bij de oprichting van de EU was de verwachting dat Europa er ook voor de minderheden in de regio's zou zijn. Daarbij moet de EU vaak laveren tussen het belang van de mensen in de regio's en dat van de natiestaten. Het blijkt dat de Brusselse bestuurders vaak kiezen voor het laatste.