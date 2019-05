ONS Sneek verlengt contract met hoofdsponsor

Over de inhoud van het contract is niets bekendgemaakt. Zo is ook niet duidelijk tot wanneer De Witte Lakenvelder verbonden blijft aan ONS. Wel heeft eigenaar Tjalko de Witte van het bedrijf uit Jutrijp verklaard dat hij tevreden is met de gang van zaken bij de club en de inzet van de vrijwilligers en professionals. Hij ziet een goed toekomstperspectief in de ontwikkeling van de vereniging.

De Sneker zaterdagclub speelt in de derde divisie en staat momenteel op de 13e plaats.