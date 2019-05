Nieuwe stadsplattegrond van Leeuwarden gepresenteerd

Op de voorkant van de plattegrond staat de muurschildering van Saskia van Uylenburg die bij de Prinsentuin in Leeuwarden te zien is. Volgens Leutscher van A Guide to Leeuwarden is dat heel bewust gekozen. "Het is een historische afbeelding in een nieuw jasje, het is street art, hip en er zit een grappig verhaal achter. Dat is wel de rode draad door onze tours."

Het werkt goed, want de stadswandeling van A Guide to Leeuwarden is al zes jaar lang de best beoordeelde tour op TripAdvisor. In 2018, het jaar van Culturele Hoofdstad, hebben bijna 30.000 mensen deelgenomen aan een stadswandeling.