Belangrijke zaal voor dorpsleven Witmarsum dicht

Met de zaal erbij heeft de Gekroonde Roskam een soort dorpshuis-functie voor Witmarsum. Het cafégedeelte blijft voorlopig gewoon open, al staat ook het café nog altijd te koop. De zaak draait verder goed, zo verklaren de eigenaren.

De Gekroonde Roskam is belangrijk voor het dorp en de omgeving. Afgezien van het café is er eigenlijk geen alternatief. Een alternatief voor de zaal is ook niet snel gevonden.