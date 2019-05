Er is nog hoop op voortbestaan vrouwenteam SC Heerenveen

Tiny Hoekstra is de topscoorder van het vrouwenteam. Zij meent dat het erg belangrijk is dat het team blijft bestaan. "Wij zijn de enige club in het noorden, dus ook meisjes uit Groningen en Drenthe koesteren de droom om hier te voetballen."

Toekomst spelers onzeker

Het is onduidelijk wat er gebeurt met de spelers van het team als het vrouwenteam daadwerkelijk stopt. De kans is groot dat veel spelers terugkeren naar het amateurvoetbal. Tiny Hoekstra verwacht voor zichzelf dat zij wel bij een andere profclub verder kan.