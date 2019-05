Cambuur op visite bij de kampioen: "Een mooie uitdaging"

Voor trainer René Hake betekent het dat hij voor het eerst terugkeert in de Grolsch Veste. Hij werkte er jarenlang bij de jeugdopleiding en was trainer van het eerste van FC Twente. "Ik moet er om denken dat ik de juiste kleedkamer in loop", lacht de trainer. "Het is mooi om terug te zijn bij de club waar ik jaren heb gewerkt. Er ligt een mooie uitdaging voor ons. We spelen in één van de mooiste stadions van Nederland tegen de kampioen."

Van Kippersluis terug in basis

Kevin van Kippersluis keert terug van een schorsing. "De kans is groot dat hij in de basis begint", vertelt Hake. Op basis van de training gaat dat ten koste van Issa Kallon. Verdere wijzigingen in de opstelling worden er niet verwacht.