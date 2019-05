125 jaar kaatsen in Stiens: grote revue door de leden en jubileumkaatspartij

Minder leden?

Over het algemeen zijn er binnen de kaatswereld verhalen dat het aantal leden en geïnteresseerden in de sport terugloopt. Draaistra heeft dat ook door, maar niet in Stiens. "Ik vind dat men ernaar moet kijken als: het las zit halfvol. We proberen het kaatsen in Stiens op een hoger niveau te krijgen door het laagdrempelig te maken."

"Daarom hebben wij de toegang bij de hoofdklasse er ook afgehaald. Dat werkt, want er hebben zich in het afgelopen jaar meer mensen aangediend. Het heeft al 125 jaar bestaan, er is geen enkele reden om aan te nemen dat het niet nog eens 125 jaar lukt," meent Draaistra.