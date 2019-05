Elkien wil Nij Ylostins niet verkopen voor nieuw zorgconcept

Woningbouwcoöperatie Elkien geeft aan dat zij niet van plan is het gebouw te verkopen. "Het is in een te slechte staat om te verkopen," zegt een woordvoerder. "Leidingen zijn aangetast door roest en zoals eerder al is aangegeven, voldoet het niet aan de brandveiligheidseisen."

Woordvoerder Nikkie Smit begrijpt dat er veel wantrouwen is bij de bewoners over de rol van Elkien. "Dat heeft ook te maken met het feit dat wij met een sloopplan komen zonder dat we al kunnen aangeven wat ervoor in de plaats komt." Plannen maken voor nieuwbouw is nog niet goed mogelijk, zegt Smit.

Oud gemeentehuis

"Vlak naast Nij Ylostins staat het oude gemeentehuis van het voormalige Wymbritseradeel. Als daar bijvoorbeeld zorgwoningen in komen, is nieuwbouw niet aantrekkelijk omdat we vermoeden dat IJlst te klein is voor twee van dit soort woonzorgcomplexen."