Sander Arends bereikt halve finale challenger in Seoel

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft de halve finale van het dubbelspel gehaald op de Seoel Open, een challengertoernooi in Zuid-Korea. Met zijn Oostenrijkse partner Tristan-Samuel Weissborn was Arends met 3-6, 6-3 en 13-11 te sterk voor André Göransson (Zweden) en Hunter Reese (VS).