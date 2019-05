Problemen op het spoor bij Zwolle zijn weer opgelost

Knelpunt

Het station in Zwolle is een knelpunt. Alle treinlijnen uit het Oosten en het Noorden komen daar bij elkaar. Als er dan een probleem is, heeft dat onmiddellijk grote gevolgen. Volgens ProRail is dat ook de reden dat er nu wordt gewerkt aan het spoor bij Zwolle.

Er komt een ongelijke kruising, zodat treinen die naar het Noorden gaan, niet meer over hetzelfde spoor hoeven als treinen die naar het Oosten gaan. "We proberen de verschillende trajecten zoveel mogelijk te scheiden, zodat er bij problemen maar een beperkte groep reizigers gedupeerd wordt", zo zei de woordvoerder.