Staatsbosbeheer bezorgd over droogte: voorbeelden uit Weststellingwerf

Boswachter Roel Vriesema heeft het gebied rond de Brandemeer bij Oldelamer uitgekozen omdat het een heel representatief gebied is om de gevolgen van de droogte in de provincie te laten zien. "Hier is veen, moeras en landbouwgrond. Alles zit hier bij elkaar. De waterbeheersing is hier erg belangrijk," vertelt Vriesema.

Inklinken veengrond

Het waterpeil in het landbouwgebied ligt hoger dan het waterpeil in het natuurgebied. Volgens Vriesema is het lage peil in de veengrond erg schadelijk. "Het veen klinkt in omdat er niet voldoende water in zit. Er ontstaat een mineralisatieproces en het veen droogt op." Vriesema laat zien dat de weg duidelijk hoger ligt als de grond ernaast. De droogte versnelt dit proces.

"In 40 jaar tijd is de grond wel een halve meter gezakt, dat is voor een natuurgebied erg nadelig. Het water zuigt volledig uit het moerasgebied weg." Vriesema meent dat er meer verbindingszones moeten komen tussen de verschillende gronden. Het is een bekende discussie, maar ook voor de mens heeft het nadelen. "Het kan bijvoorbeeld huizen laten verzakken."

Vriesema wijst op een dode, droge plek in de veengrond. "Dit stuk wordt niet meer nat en blijft dood. Ik ben van de afdeling die vindt dat het nat moet blijven en dat er iets aan de droogte moet worden gedaan."