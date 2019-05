Gemeente Súdwest-Fryslân kampt met tekort op jeugdhulp

De wethouder is blij met deze meevaller. Het geld is zeer welkom om de kosten onder controle te houden en om de ambities die de gemeente heeft waar te maken. "We willen er als gemeente mee doorgaan om ons te ontwikkelen en vernieuwen. Hoe we dat doen, is aan de gemeenteraad."

De raad zal in mei en juni praten over de zogenaamde Kadernota, die richting geeft voor de begroting van 2020.