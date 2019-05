Klaas Schotanus maakt seizoen af bij Harkemase Boys

Bij de uitwedstrijd tegen ASWH stond de 35-jarige Schotanus bovendien al voor de groep. Klompe was toen geschorst. Schotanus is oud-speler van Harkemase Boys. In de periode 2012-2017 speelde hij al 153 wedstrijden voor de club. In 2016 werd hij kampioen met Harkemase Boys in de hoofdklasse.

Wie volgend seizoen de hoofdtrainer van Harkemase Boys wordt, is nog niet duidelijk.

Nog vier wedstrijden

Harkemase Boys speelt dit seizoen nog vier officiële wedstrijden. Komende zaterdag is de eerste: uit tegen Achilles'29.