Slagerstalent Josja Haagsma doet mee aan internationale vakwedstrijd

Josja kwam bij wijze van bijbaantje bij slagerij Biesma terecht. Ze moest schoonmaken en zo nu en dan in de winkel helpen. "Toen ik geen opleiding meer deed, ben ik de slagersvakschool gaan doen. Het was eigenlijk per toeval."

"Je leert superveel van zo'n wedstrijd. Je krijgt een training van soms wel drie mensen op één dag. Voor sommige opdrachten heb je creativiteit nodig en een vaste hand. Ik denk dat ik dat zeker heb."

Trots

Gerk Biesma is zeer trots op Josja. "Ze is zeven jaar geleden begonnen als schoonmaakster en nu doet ze mee aan het EK. Dat is echt super", vertelt hij. "In het begin was het andersom. Toen leerde zij van mij. Nu leer ik van haar. En ze inspireert mij enorm."