Kenniscentrum slaat alarm: probleem met eikenprocessierups alleen maar groter

Als de overheden en gezondheidsdiensten niet beter samenwerken, wordt het probleem van de eikenprocessierups nog groter dan dat nu al is. Met deze alarmerende boodschap komt Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen. Vorig jaar werden de eerste rupsen gesignaleerd in Leeuwarden en in het zuidoosten van Fryslân komt de rups nu ook voor.