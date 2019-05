Natascha van Weezel in IepenUP: "Je kunt pas echt vrij zijn, als je de ander vrijheid gunt"

Haar beide ouders zijn kinderen van overlevenden van de Holocaust. Dat heeft een grote stempel op haar leven gedrukt. Op haar 16e werd ze erg geraakt door een reis naar Auswitch, Sobibor en Birkenau. Waar ze zich eerst in haar eigen 'veilige' Joods-Amsterdamse kringen begaf, raakte ze meer en meer geïnspireerd door de denkbeelden van haar opa. "Mijn opa is mijn held. Hij was altijd voor gelijke rechten en tegen discriminatie."

Ze begon programma's te maken over het Palestijns-Israëlisch conflict, om beide kanten te laten zien, maar werd daardoor wel geregeld door zowel Joden als moslims verguisd. "Dat voelde eerst heel eenzaam. Maar mijn vader (de net overleden journalist Max van Weezel. red.) zei: Als twee extreme kanten boos op je zijn, doe je iets goed.' En daar had hij gelijk in. Ik ben bevrijd uit een keurslijf. Het gevoel van eenzaamheid wordt langzaam meer een gevoel van autonomie.'"

Van Weezel maakt zich wel geregeld zorgen om onze maatschappij. Vooroordelen en waanbeelden over bepaalde groeperingen, zijn een direct gevaar voor onze tolerante, democratische cultuur, zegt ze. "En ik vraag me af of we daar genoeg bij stilstaan. Het is geen vrijheid als je zelf vrij bent maar een ander die vrijheid niet gunt."