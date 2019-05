Marijke Groenewoud de sterkste in Klim van Steenwijk

Kamminga was afgelopen jaar nog de sterkste in de tweede wedstrijd om de KNSB Marathon Cup. De Klim van Steenwijk staat bekend als een zware wedstrijd.

Hekman de sterkste bij de mannen

Bij de mannen was Gary Hekman de sterkste in de sprint. Hij bleef de Spanjaard Jose Puela Cabello voor. Crispijn Ariëns uit Wolvega kwam als derde over de finish.

Op Koningsdag was in Oldebroek de eerste wedstrijd om de KNSB Marathon Cup. Die werd bij de vrouwen gewonnen door Bianca Roosenboom, de mannen konden niet in actie komen vanwege hevige regenval.