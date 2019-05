Plasticvanger moet haven van Stavoren afvalvrij maken

Afval verplaatst zich door stroming en wind. Als het goed is, drijft het op een natuurlijke wijze naar de shoreliner. Die bestaat uit een lange, drijvende soort balk met filterdoek aan de onderkant. Het zwerfafval wordt automatisch naar een hoek gedreven waar een grijper het eruit haalt.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de plasticvanger betaald met subsidiegeld van recyclebedrijf Nedvang. Stavoren is niet de enige plaats waar maatregelen worden genomen tegen vervuiling in het water. In Makkum wordt een zwerfafvalstofzuiger in het water geplaatst. Een dompelpomp zuigt het water aan. Het afval blijft achter in een bak en het water wordt terug gepompt. Sneek heeft fuiken geplaatst die het afval moeten opvangen. De gemeente wil met de vangsystemen bijdragen aan vermindering van de plasticsoep.