LIVE: iepenUP vrijheidscollege met documentairemaker Natascha van Weezel

Ziekte

Van Natascha haar veertiende tot haar negentiende had ze anorexia. Een bezoek aan Auschwitz had invloed op haar genezing. Van Weezel studeerde in 2012 af aan de filmacademie in Amsterdam met een documentaire over kleinkinderen van Holocaustoverlevenden. Hier schreef ze in 2015 ook een boek over: De derde generatie. Met haar vader schreef ze een wisselcolumn in Trouw en ze is vast columnist bij het Parool.

Natascha's Beloofde Land

In 2018 reisde Natascha voor haar serie 'Natascha's Beloofde Land' (VPRO) op de fiets door Israel en de Westelijke Jordaanoever. Haar doel was om het conflict van alle kanten op een genuanceerde wijze in beeld te brengen. Hier zegt ze over: "Ik ben journalist geworden, omdat ik apathie het ergste vind wat er is, bij welk onderwerp dan ook."