Bijzondere herdenking Hantje Zijlstra, opa van sterke man Wout Zijlstra

Op dinsdag 16 januari 1945 werd veehandelaar en slachter Hantje Zijlstra vlakbij zijn huis in Vijfhuis vermoord. Verzetsmensen schoten hem neer toen hij fietsend terugkwam van de Sneker veemarkt. Ze waren uit op zijn portemonnee, met 1.000 gulden. Hantje was getrouwd met Minke en samen hadden ze acht kinderen.

Opa van Wout Zijlstra

Dit jaar is er in Vijfhuis een bijzondere herdenking van deze ingrijpende gebeurtenis. Sterke man Wout Zijlstra is kleinzoon van Hantje. Hij kan Vijfhuis zien liggen vanuit zijn boerderij. Speciaal voor de herdenking is zijn nichtje Shirley overgekomen. Dat Hantje door verzetsmensen is doodgeschoten, heeft de familie veel pijn gedaan. Juist de man die met zijn vrouw Minke Joodse kinderen liet onderduik en ervoor zorgde dat andere onderduikers en het ziekenhuis te eten kregen, werd doodgeschoten.

De jongste dochter, Tyn Zandman, was een meisje van 12 toen haar vader de dag na de aanslag overleed in het ziekenhuis in Sneek. De kinderen van Hantje Zijlstra zijn niet meer in leven. De schoondochter Betty Metzelaar leeft nog wel en woont in Haarlem.

Reacties uit Vijfhuis

Nu het verhaal meer aandacht krijgt, komen er bij Wout Zijlstra veel reacties binnen, ook van mensen uit Vijfhuis die het nog hebben meegemaakt. Zo zag Tine Reitsma dat de opa van Wout werd neergeschoten. Zij was toen een meisje van vijf jaar oud. Dit heeft op haar en anderen in het dorp veel indruk gemaakt. "Wij waren altijd met onszelf bezig, maar veel anderen heeft het ook geraakt en dat merken we nu pas", aldus Wout Zijlstra.