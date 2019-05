Centraal muizenplaagalarm komt er niet, "boeren redden zich er zelf wel mee"

De hoge kosten zijn de reden dat er geen systeem komt. De landbouw moet het muizenalarm zelf betalen. De LTO heeft daarover contact gehad met de achterban. De boeren vinden dat het niets oplost. Het is een signaleringssysteem en het kost veel geld. Daarom zeggen de boeren: "We redden ons er zelf wel mee", zegt Peet Sterkenburgh van landbouworganisatie LTO Noord.

Toch is het vooronderzoek, onder andere betaald door de provincie, niet voor niets geweest, gaat Sterkenburgh verder. Er zijn zaken duidelijk geworden voor de uitvoering van verdere maatregelen. De LTO heeft zelf ook een waarschuwingssysteem voor muizenoverlast. Het doorgeven van veel muizen regelen de boeren nu onder elkaar. Ze zijn er bovendien veel alerter op de aanwezigheid van muizen. Aanwijzingen zijn muizenpaden op het land en dat er witte reigers midden in het land staan. Ze gaan ook eerder over tot bestrijding voor het land onder water te zetten. Dan komen de muizen boven en doen vogels de rest.