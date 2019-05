Lucas Bijker wint met KV Mechelen nationale beker van België

Bijker's clup kwam met 32 minuten 1-0 achter door een goal van Dompé. Zes minuten later maakte Storm de gelijkmaker voor Mechelen. In de 68ste minuut maakte Mera de beslissende 2-1. KV Mechelen won voor de tweede keer de beker. In 1987 was dat met spelers als Erwin Koeman en Piet den Boer en coach Aad de Mos. Het jaar daarop wonnen ze de Europa Cup 2. Bijker gaat nu ook Europa yn. KV Mechelen is verzekerd van deelname aan de Europa League.