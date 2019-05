Zwemseizoen officieel geopend: negatieve zwemadviezen vanwege blauwalg

Voor vier zwemlocaties heeft de FUMO een negatief zwemadvies afgegeven. Zo is het water bij zwem- en surfcentrum Balk en De Leijen bij Rottevalle van slechte kwaliteit. Bij Indijk bij Woudsend in de Lange Hoek bij Elahuizen is ook blauwalg aangetroffen.

De FUMO geeft daarnaast waarschuwingen af voor drie andere locaties: het gaat om de Pharshoeke in Heeg en om het Tjeukemeer bij zowel Rohel als Delfstrahuizen.