Boete voor Groninger schelpenvisser die te veel viste in de Waddenzee

Voor elke 100 kubieke meter legde minister Cora van Nieuwenhuizen een dwangsom op van 2.000 euro, maar het bedrijf weigerde te betalen. De minister startte een invorderingsprocedure. De Raad van State heeft nu vastgesteld dat dit terecht was. De Rousant vond dat er te weinig bewijs was, maar volgens het ministerie heeft het bedrijf in 2017 nogmaals de regels overtreden.

Onterechte verklaring

Het bedrijf geeft toe dat er meer schelpen uit zee gehaald zijn, maar dat zou gebeurd zijn op naam van een andere visser, die nog ruimte over had. Dit zou geregeld zijn met een medewerker van Rijkswaterstaat. Het ministerie vindt dat zoiets niet mag. De Raad van State geeft het ministerie nu gelijk.

Er zijn drie schelpenzuigers in de Waddenzee actief. De schelpen worden onder meer gebruikt voor de verharding van fietspaden.