F-16's en helikopter van vliegbasis Leeuwarden actief op 4 en 5 mei

Een dag later, op Bevrijdingsdag, is men op vliegbasis Leeuwarden ook actief. Dan gaat het om een NH-90-helikopter. Dit heeft te maken met het Bevrijdingsfestival dat in de stad wordt gehouden. De Groninger rapper Kraantje Pappie speelt van 20.30 tot 21.00 uur op het hoofdpodium en daarna gaat hij met de helikopter naar Groningen, waar hij het festival afsluit.