WOB-verzoek over gang van zaken beheer De Steense in Wolvega

De heibel omtrent sporthal De Steense in Wolvegea is nog niet voorbij. De fractie van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf vraagt met een WOB-verzoek de offertes op van partijen die het beheer van de kantine wilden verzorgen. Dat beheer was gegund aan Van Kerkvoorde Vlees & Catering, maar die overeenkomst werd volgens de partij op een schimmige wijze ontbonden.