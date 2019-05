Lieuwe Dooper uit Ferwoude was het liefst zelf loonwerker geworden, maar dat zit er niet in. Hij heeft een spierziekte. Maar hij is gek van landbouwmachines en wilde daar graag meer doen. Nu fotografeert en filmt hij ze. Intussen heeft hij zijn zusje Elly ook al aangestoken. Zij gaat regelmatig mee op pad om hem te helpen. Het resultaat is te vinden op Youtube en Facebook onder 'Leanwurkers.'