Studenten Friese Poort moeten winkelcentrum Zaailand impuls geven

Zaailand als noodgreep

De verhuizing naar het Zaailand is eigenlijk een noodgreep. ROC Friese Poort krijgt een plaats in het nieuwe Cambuurstadion, maar die is later klaar dan dat de bedoeling was. "Het zou eerst in 202 al klaar moeten zijn, maar het wordt zeker een jaar later. Wij hebben daarom tijdelijk een andere plaats nodig", zegt Van Bruggen.

"Het concept dat wij hier nu uitrollen, nemen we mee naar het nieuwe Cambuurstadion. Het onderwijs zoals men dat kent, is niet meer terug te vinden." De verandering is noodzakelijk om bij te blijven, meent Van Bruggen. "De praktijk is als school vaak moeilijk bij te benen. Dat kan enkel als je zelf onderdeel bent van de praktijk."

De eerste etage wordt de komende tijd aangepast. Er komen lesruimtes, winkels en ook horeca. Er zal samengewerkt worden met Brownies & Downies in Leeuwarden voor de horeca en er komt een styling-afdeling. "Wij zetten ook een Cyber Security-winkel op. Daar komt dan een escaperoom bij waarin gasten kunnen leren hoe ze 'gewone' problemen op kunnen lossen zoals de gevolgen van het verlies van je telefoon."