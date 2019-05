Overlast door verkeersdrukte op de Singel in de Sneker binnenstad

Halbesma doet dus niet meteen beloften, maar hij is het met de omwonenden eens dat er te veel doorgaand verkeer in de straat is: "Wij gaan in gesprek over andere routes, maar het is en blijft een uitdaging." Volgens Halbesma moet de snelheid omlaag, maar als er bijvoorbeeld drempels worden aangelegd, kan dat weer trillingen in de weg veroorzaken.

Omwonenden over de drukte

Bewoners van Sneek wijzen op de verschillende bronnen van ergernis: het landbouwverkeer, jongeren die het gaspedaal te hard intrappen en het kleine vrachtverkeer dat onder meer de horeca in Sneek van voorraden voorziet. "Al dat verkeer moet dwars door de binnenstad heen en dat geeft veel overlast. De huizen verzakken, je ligt 's avonds te trillen in je bed en in de avond en ochtend wordt hier met enorme snelheden gereden, vooral door beroepsvervoer. Dat moet anders, het is onverantwoord."