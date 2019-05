Toeristische activiteiten IJlst nu vanuit de stad zelf georganiseerd

Al sinds 1994 zijn er in de stad IJlst stadswandeltochten en in 2011 werd dat uitgebreid met vaartochten. Organisator was toen VVV Zuidwest Friesland, maar vanaf 1 januari 2019 is deze afdeling opgegaan in het grote VVV Waterland van Friesland. Dat was niet goed voor de wandel- en vaartochten en de havenmeesters van IJlst. Daarom is nu besloten om de toeristische activiteiten in IJlst plaatselijk te organiseren.

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur bestaat uit de oud-voorzitter en de oud-penningmeester van VVV Zuidwest Friesland. Ook vertegenwoordigers van gidsen, schippers en havenmeesters zitten in het bestuur, om ervoor te zorgen dat de activiteiten volledig in eigen beheer kunnen worden opgezet. Toch is stichting Beleef IJlst wel lid geworden van VVV Waterland van Friesland, zodat alle informatie over de recreatie in het dorp ook via de VVV-kanalen bekend kan worden gemaakt.

De stichting werkt momenteel hard aan een eigen website. Mogelijk worden de activiteiten in de toekomst nog verder uitgebreid, maar nu is de stichting nog voornamelijk op het komende zomerseizoen gericht.