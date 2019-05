Bakker en slager in oude bibliotheek Workum: "Jammer voor de stad"

De oude bibliotheek, waar de verswinkels dus in komen, ligt aan de Begine. Dat is buiten het winkelcentrum van het dorp. Het vestigen van winkels daar is in principe in strijd met het provinciale beleid. De Raad van State vindt echter dat de gemeente heeft aangetoond dat de winkels in de leegstaande bibliotheek een nieuwe impuls geven aan dat deel van de stad. Het zou geen nadelen opleveren voor de winkels in het centrum.

Niet goed onderbouwd

Slager Sjerp Blom, een van de ondernemers in het centrum, gelooft daar niets van. "De gemeente heeft het niet goed onderbouwd. De onafhankelijke bezwarencommissie heeft ons in het gelijk gesteld. Het plan van de gemeente was niet gegrond."

"Ik snap het beleid van de gemeente ook niet helemaal. Een jaar of wat geleden opende de wethouder een winkel in Bolsward. Hij zei dat ze de winkelkernen in de oude dorpen en steden moeten versterken. Twee dagen later kwam het nieuws van het verhuizen van de versmarkt in Workum."