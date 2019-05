Friese apothekers: "Agressie komt hier ook voor"

De helft van de veertig apotheken in Hilversum en omgeving bleef woensdagochtend gesloten, uit protest tegen een tekort aan bepaalde medicijnen en het voorkeursbeleid van de zorgverzekeraars. De apothekers geven aan dat ze te maken hebben met agressieve klanten, die geen begrip op kunnen brengen voor het medicijntekort.

Ook onvrede in Friesland

Woordvoerder Jouke de Jong vertelt dat ook in Friesland soms klanten boos worden als blijkt dat het medicijn dat zij gebruiken niet meer te leveren is en ze moeten overstappen op een ander middel. Maar de problemen zijn in Friesland wel minder groot dan in het Gooi. Dat komt omdat Friese apothekers op dit moment nog meer ruimte hebben om duurdere alternatieven aan te bieden aan patiënten, omdat zorgverzekeraar De Friesland er soepeler mee omgaat.

Werkdruk

Desondanks is de werkdruk bij de medewerkers aan de balie van de apotheek de laatste jaren erg toegenomen, stelt De Jong. Dat komt tevens omdat er een heleboel tijd gemoeid is met het geven van uitleg over het medicijntekort en het zoeken van alternatieven.