De enige Friese koeien in kweldergebied weer vrijgelaten bij Ternaard-Holwerd

"Vanaf 1 mei mogen er van Staatsbosbeheer weer koeien grazen in het buitendijks gebied," vertelt boer Jan de Graaf. De koeien worden eerst in een hokje gezet, waar ze kunnen wennen aan het licht en het gevoel van de buitenlucht.

Unieke samenwerking

Slager Klaas Theo Smit uit Ternaard is erg enthousiast over het vlees van het Belgisch witblauw dat hij hem in de vitrine terechtkomt "Het is superkwaliteit. En het komt bovendien voort uit een unieke samenwerking tussen de familie De Graaf, Ecolana en slagerij Smit. Ik denk dat ik de enige slager in Friesland ben die koeienvlees verkoopt van vee uit de Waddenzee."

De locatie levert volgens boer De Graaf geen problemen op: "Soms raakt er wel eens een koe vast in het slijk, maar die trekken we er met een tractor zo weer uit."