Zaak Marianne Vaatstra: van 1999 tot 2019

Exact twintig jaar geleden, op 1 mei 1999, is de 16-jarige Marianne Vaatstra uit de Westereen dood gevonden in een weiland in Veenklooster. Met grote verslagenheid bij de familie, vrienden en dorpsgenoten ten gevolge. Een vastlopend onderzoek, dreiging richting het AZC en complottheorieën. Het is een zaak die - zelfs nu de dader is gevonden - blijft leven.