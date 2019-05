Bewoners De Marderhoek zaaien bermen in voor bijen

De bewoners van buurtschap De Marderhoek bij Oudemirdum zaaien woensdagavond de bermen in met een mengsel dat goed is voor bijen. Dat is niet alleen maar goed voor de bijen, maar op deze manier vraagt de buurt ook aandacht voor de schurenroute 'Stap in de Marderhoek'. Die zal op 9 november van dit jaar plaatsvinden.