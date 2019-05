Wat kost parkeren bij Friese ziekenhuizen?

Een uurtje op bezoek bij een ziek familielid in een ziekenhuis is het duurst bij het MCL Leeuwarden en bij het Antonius in Sneek. Bij beide ziekenhuizen kost dit 1,50. Goedkoper is het om een uurtje bij het Nij Smellinghe-ziekenhuis in Drachten of Tjongerschans in Heerenveen te staan. Dat kost respectievelijk 80 cent en 1,20.

Hele dag

Als je nou een hele dag in het ziekenhuis moet zijn, bijvoorbeeld voor een reeks onderzoeken, dan is Tjongerschans weer redelijk aan de prijs. Het goedkoopst is wederom Nij Smellinge, gevolgd door het Antonius. Het MCL is het duurst.

Bij alle ziekenhuizen kun je ook kaarten voor langere periodes kopen. Alle vier de ziekenhuizen hebben een weekkaart. Met zo'n kaart kun je een week lang vrij in- en uitrijden. Nij Smellinghe is opnieuw het goedkoopst, voor 5,50 kun je hier een week terecht. Het MCL is met 17,50 ruim drie keer zo duur.