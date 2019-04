Gemeente Leeuwarden in hoger beroep tegen provincie om dorpsmolen Reduzum

De provincie wil geen solitaire nieuwe windmolen op het land. Dat hebben het CDA, de VVD, FNP en SP in het coalitieakkoord tussen 2015 en 2019 vastgelegd. De provincie heeft gekozen voor windmolens op het IJsselmeer bij Makkum en aan de kop van de Afsluitdijk. De gemeente Leeuwarden wil dat de Raad van State de provincie terugfluit.

In Reduzum is veel draagvlak voor een nieuwe, hogere molen. De gemeente wil dat het mogelijk is. De Raad van State doet over een paar weken uitspraak.