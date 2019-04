Aris-speler Osaikhwuwuomwan baalt niet lang van verlies: "Forget and move on"

Volgens Craig Osaikhwuwuomwan had Aris de wedstrijd absoluut kinnen winnen. Waarom dat niet gebeurde wil hij niet zeggen. "We moeten snel schakelen. De game is nu voorbij. Morgen trainen. Donderdag moeten we er weer staan. Dus 'forget and move on'."

"Hoe we vorige week tegen hen speelden... Ze hadden het heel moeilijk tegen ons. We kunnen het wel. Het was gewoon net niet genoeg. Het was met vlagen en dat maakt het moeilijk voor ons."

Osaikhwuwuomwan denkt ook dat er nog kans is voor de ploeg uit Leeuwarden. "Alles is mogelijk."