Aris verliest met ruime cijfers van Landstede Basketbal in kwartfinale play-offs

De Leeuwarders begonnen sterk aan de wedstrijd in het Landstede Sportcentrum. Al snel stond de ploeg op een 0-4 voorsprong. Die marge stond ook halverwege het eerste kwart nog op het scorebord (9-13), dat kwam mede door een driepunter van Sjoerd Koopmans. De Zwollenaren werden daarna beter, maar toch ging het eerste kwart nipt naar de Friese basketbalclub: 20-21.

In het tweede kwart kwam de nummer twee van de reguliere competitie steeds beter in het spel. Het team van coach Anne van Dijk kon daardoor lastiger scoren, wat Landstede de kans gaf om naar 33-27 uit te lopen. Daarna profiteerden de Zwollenaren van veel fouten van Aris. Bij rust keerden alle spelers met een stand van 49-34 naar de kleedkamers.

Speech

De speech van coach Van Dijk in de rust wierp zijn vruchten af, want de Friese club kwam direct nadat de tweede helft van start ging terug naar 49-42. Door een driepunter van Darian Anderson werd de stand zelfs 55-51. Landstede werd wakker, zette de turbo aan en stond binnen de kortste keren weer op een ruime voorsprong: 63-51. Een time-out van de Leeuwarders met nog 1.51 op de klok in het derde kwart kon niet voorkomen dat de marge op twaalf punten bleef: 66-54.

In het laatste kwart geloofde Aris niet meer in een goede afloop en was de strijd gestreden. De wedstrijd eindigde 92-70.

Tweede duel

Donderdagavond staat thuis in het Kalverdijkje het tweede duel in de kwartfinales van de play-offs op het programma. Aris moet die wedstrijd winnen om kans te houden op een finaleplek. De ploeg die als eerst twee wedstrijden wint, gaat door.