LTO Noord onderzoekt mening burgers over landbouwsector

De Wit studeert aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden en doet daar de hbo-opleiding Management van de Leefomgeving. "Ik loop stage bij LTO en ben al bij meerdere bijeenkomsten over dit thema geweest, maar de andere kant van het verhaal was nog niet belicht. Ze hebben mij gevraagd daarmee aan de slag te gaan", vertelt ze.

De Wit gaat burgers, die geen boer zijn, vragen wat hun binding met de boeren is in de omgeving. In de enquête staan vragen zoals: ben je wel eens op een boerderij geweest? Of denk je dat je goed op de hoogte bent van hoe je eten wordt geproduceerd? Of wil je daar meer van weten?

Onwetendheid

"Ik denk dat er veel onwetendheid is bij beide partijen, omdat de productie van eten uit de directe leefomgeving van de consument is geraakt. Daardoor begrijpen de partijen elkaar minder goed en ik wil graag een bijdrage aan wederzijds begrip doen."