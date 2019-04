Megastal niet dieronvriendelijk: "Mensen achter bureaus bedenken maar iets"

Vorige week kwam er een rapport naar buiten van stichting Wakker Dier, waarin flinke kritiek op megastallen en het dierwelzijn in vergelijkbare bedrijven te lezen was. Ook werden er zorgen uitgesproken over de groei van het aantal van deze stallen in Nederland.

Elsa en haar familie zijn enorm geraakt door de - in hun ogen - eenzijdige berichtgeving, die volgens hen niet strookt met de realiteit. "Ik heb het idee dat mensen achter bureaus maar iets bedenken", aldus Elsa. Ze wil graag met de politiek en dierenorganisaties in gesprek. "Laat ze hier komen en met ons praten."