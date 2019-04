Rijders Fietselfstedentocht slaan Dronryp over

Dorpsbelang Dronryp kan zich vinden in het besluit, omdat de fietsers volgend jaar gewoon weer door hun dorp komen. Of de paar honderd steppers in Donryp ook een andere route moeten volgen, is niet duidelijk.

De Elfstedentocht op de fiets wordt al meer dan honderd jaar georganiseerd op Pinkstermaandag. De tocht is 235 kilometer lang en begint en eindigt in Bolsward.