Handhavingsproblemen op het Wad zijn nog niet opgelost

Over het geven van boetes geeft het ministerie van landbouw en milieu toe dat het heel moeilijk is om dat te doen, omdat je mensen moet betrappen en ook nog moet bewijzen dat het invloed heeft op de hele soort.

Er zijn wel negen boetes uitgedeeld voor overtreding van de natuurbeschermingswet, maar dat gebeurt alleen als mensen in gebieden komen die zijn afgesloten. Verreweg het grootste gedeelte van het Wad is niet afgesloten en daar worden dan ook geen boetes uitgedeeld.

Hardvaren

Ook de problemen die er zijn met het handhaven van het hardvaren worden door de minister onderkend. Ze verwijst naar het al lopende onderzoek daarna onder leiding van Rijkswaterstaat.

"Ze geven alles toe, maar het lijkt LNV niet veel te schelen", vindt Tweede Kamerlid Frank Wassenberg. "Ik maak me op grond van deze antwoorden nog meer zorgen over het Wad dan ik al deed op basis van de publicaties in de pers van januari."