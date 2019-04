Afgebrand strandpaviljoen in Stavoren in mei weer open

Er is flink geïnvesteerd in het nieuwe onderkomen. Dit komt voor een groot deel omdat de inboedel niet was verzekerd. "Het was een grote aderlating, omdat bijna alles wat hierin zat verloren is gegaan. De kracht van brand was ongelofelijk."

Met het nieuwe onderkomen wil de eigenaar in ieder geval dertig jaar vooruit kunnen.

Sfeer

Er verandert heel wat aan De Potvis. Zo voldoet het nieuwe gebouw aan de moderne eisen. Een van de verschillen is bijvoorbeeld dat er nu ook een invalidetoilet in komt. Daar was geen plaats voor in het oude paviljoen.

Volgens De Vries verandert het nieuwe onderkomen niets aan de sfeer. "Het materiaal is compleet anders, maar we hopen dat de sfeer hetzelfde blijft. De sfeer wordt gelukkig voor het grootste gedeelte bepaald door de mensen die er werken."