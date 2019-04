Schietende Spitfires en blazende bommen in vernieuwd Kazemattenmuseum

Het doel van al die veranderingen? Een meer professioneel museum te worden en klaar te zijn voor de verwachte groei van het aantal bezoekers. Dat er meer bezoekers komen, daar zijn ze bij het Kazemattenmuseum wel zeker van.

25.000 bezoekers

De komst van het nieuwe Wadden Centrum en in de toekomst de vismigratierivier zal voor een nieuwe aanvoer van toeristen zorgen. Bij het museum denken ze de komende jaren toe te groeien naar 25.000 mensen per jaar en dat aantal moet steeds meer oplopen.

Dat kon niet in de oude opzet. Er moest wat veranderen, vonden ze. Het museum is in de jaren tachtig opgezet en sindsdien was er eigenlijk niets veranderd. De kazematten waren ingericht in vaste opstellingen om een indruk te geven van het leven in de bunkers. "Maar een echte verhaallijn zat daar niet in", zegt Anne van Schepen van het museum.